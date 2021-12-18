Харьков отметил годовщину освобождения ОГА от сепаратистов

17:37 08 Апрель Киев, Украина

8 апреля исполняется семь лет со дня освобождения Харьковской областной государственной администрации от сепаратистов.





Семь лет назад, 8 апреля 2014 года, бойцы Нацгвардии штурмом освободили здание Харьковской ОГА от сепаратистов. В годовщину событий МВД опубликовало архивное видео событий.



На плацу Харьковского национального университета внутренних дел сегодня собрались участники тех событий, руководство и курсанты вуза. Они почтили память всех, кто отдал свои жизни за Украину, и вспомнили события весны 2014 года.



Верность присяге и служебному долгу, мужество и героизм помогли в 2014 году выстоять защитникам украинской независимости, сообщает пресс-служба МВД.Семь лет назад, 8 апреля 2014 года, бойцы Нацгвардии штурмом освободили здание Харьковской ОГА от сепаратистов. В годовщину событий МВД опубликовало архивное видео событий.На плацу Харьковского национального университета внутренних дел сегодня собрались участники тех событий, руководство и курсанты вуза. Они почтили память всех, кто отдал свои жизни за Украину, и вспомнили события весны 2014 года.

Как отметил ректор университета генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко, "верность присяге и служебному долгу, мужество и героизм помогли выстоять защитникам украинской независимости".

По окончании мероприятия были просмотрены видеокадры той ночи, свидетельства исторических событий.