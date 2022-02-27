Харьков: открыто уголовное дело из-за концерта Поляковой

08:06 05 Октябрь Киев, Украина

Харьков , на концерт ко Дню учителя, пришло около 2 тысячи человек. Полиция предупреждала об ответственности в случае нарушений карантинных правил.

Певица в начале своего выступления попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.



Правоохранители указали, что накануне концерта написали письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерном количестве участников. Письмо также содержало предупреждение об ответственности за нарушения карантина, поскольку Харьков сейчас отнесен к оранжевой зоны уровня эпидемической опасности.



Во время концерта правоохранители напоминали зрителям о необходимости придерживаться правил. Они также фиксировали нарушения со стороны организаторов.





Сама Полякова в начале своего выступления попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.

Следственный отдел полиции Новобаварского района Харькова внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.