Харьков: из-за смерти мэра объявлен трехдневный траур

Секретарь городского совета Игорь Терехов подписал распоряжение, которым в Харькове объявляется трехдневный траур в связи со смертью Геннадия Кернеса.
В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
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