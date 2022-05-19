Харьков: из-за смерти мэра объявлен трехдневный траур

13:13 17 декабря Киев, Украина

Секретарь городского совета Игорь Терехов подписал распоряжение, которым в Харькове объявляется трехдневный траур в связи со смертью Геннадия Кернеса.
"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове", - указали в горсовете.
В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.