Харьков: из-за смерти мэра объявлен трехдневный траур

13:13 17 декабря Киев, Украина

Секретарь городского совета Игорь Терехов подписал распоряжение, которым в Харькове объявляется трехдневный траур в связи со смертью Геннадия Кернеса.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове", - указали в горсовете.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.



Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.