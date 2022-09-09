Хакеры снова взломали российское ТВ в Крыму и транслировали речь Зеленского
15:50 09 сентября Киев, Украина
Украинские хакеры взломали телевидение во временно оккупированном россией Крыму
, показав обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в Крыму
Вместо пропагандистских новостей, на российском ТВ появилось текстовое обращение к крымчанам.
"Уважаемые украинцы в Крыму, держитесь подальше от российских военных объектов, сообщайте информацию об оккупантах украинским спецслужбам, верьте в ВСУ и ждите освобождения",
- говорится в сообщении.
В ролике также показан видеоряд об украинской армии.
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