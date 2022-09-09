Хакеры снова взломали российское ТВ в Крыму и транслировали речь Зеленского

15:50 09 сентября Киев, Украина

Украинские хакеры взломали телевидение во временно оккупированном россией Крыму , показав обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в Крыму

Вместо пропагандистских новостей, на российском ТВ появилось текстовое обращение к крымчанам.

"Уважаемые украинцы в Крыму, держитесь подальше от российских военных объектов, сообщайте информацию об оккупантах украинским спецслужбам, верьте в ВСУ и ждите освобождения", - говорится в сообщении.

В ролике также показан видеоряд об украинской армии.