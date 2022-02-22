Хакеры планируют провести новые кибератаки на Украину 22 февраля – Госспецсвязи

16:07 21 Февраль Киев, Украина

Специалисты говорят, что сообщение о кибератаках было выложено на Raidforums 20 февраля. В настоящее время оповещение и ветвь сообщений под ним удалили.



В нем говорилось о новых кибератаках на сайты государственного и оборонного секторов, украинских банках и других ресурсах, сайты

которых имеют домен «.ua».