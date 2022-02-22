Хакеры планируют провести новые кибератаки на Украину 22 февраля – Госспецсвязи

Специалисты говорят, что сообщение о кибератаках было выложено на Raidforums 20 февраля. В настоящее время оповещение и ветвь сообщений под ним удалили.
В нем говорилось о новых кибератаках на сайты государственного и оборонного секторов, украинских банках и других ресурсах, сайты
которых имеют домен «.ua».
В нем говорилось о новых кибератаках на сайты государственного и оборонного секторов, украинских банках и других ресурсах, сайты
которых имеют домен «.ua».
Европейский Союз 21 февраля подтвердил МИД Украины, что готов предоставить комплексную пошаговую инструкцию по укреплению кибербезопасности страны.
В CERT-UA напоминают, что при выявлении признаков кибератак или аномальных действий в информационных системах нужно обращаться сюда.
По всей Украине 15 февраля 2022 года не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы, а также приложение «Ощад 24/7» и электронные сервисы банка. Произошел сбой в работе мобильного приложения и вебверсии «ПриватБанка». DDoS-атаки получили сайты Минобороны и ВСУ, а также приложение «Дия».
В Минобороны сообщалось, что атака на сайт министерства утром 16 февраля продолжалась, но ее успешно отбивают.
Позже в Минцифре подтвердили, что Украина пережила самую большую DDoS-атаку за всю историю страны.
В CERT-UA напоминают, что при выявлении признаков кибератак или аномальных действий в информационных системах нужно обращаться сюда.
По всей Украине 15 февраля 2022 года не работали банкоматы, терминалы самообслуживания и платежные терминалы, а также приложение «Ощад 24/7» и электронные сервисы банка. Произошел сбой в работе мобильного приложения и вебверсии «ПриватБанка». DDoS-атаки получили сайты Минобороны и ВСУ, а также приложение «Дия».
В Минобороны сообщалось, что атака на сайт министерства утром 16 февраля продолжалась, но ее успешно отбивают.
Позже в Минцифре подтвердили, что Украина пережила самую большую DDoS-атаку за всю историю страны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии