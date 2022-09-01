Хакеры массово рассылают украинцам вредоносное ПО

15:33 01 сентября Киев, Украина

Хакеры рассылают украинским, австрийским и немецким организациям письма, открытие которых приводит к загрузке вредоносной программы на ПК.

Об этом сообщили Госспецсвязи в Telegram.



30 и 31 августа зафиксированы массовые рассылки электронных писем "Технический чертеж" ("Technisches Zeichnen") среди украинских, австрийских и немецких организаций. В результате его открытия на ПК будет загружена вредоносная программа AgentTesla.



В вложении в электронное письмо находится IMG-файл , содержащий одноименный CHM-файл, открытие которого приведет к выполнению JavaScript-кода, который, в свою очередь, обеспечит загрузку и исполнение файла node.txt с помощью PowerShell. Указанный файл содержит PowerShell-код, который осуществит декодирование, декомпрессию и исполнение DLL и EXE файлов. Файл EXE является вредоносной программой AgentTesla"- Госспецсвязи.