Хакеры из Anonymous взломали и слили базу данных Роскомнадзора

18:39 10 Март Киев, Украина

Роскомнадзора, который, в частности, отвечает за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, подвергся хакерской атаке, в результате которой было обнародовано более 360 000 файлов - 820 гигабайт информации.

Как указано, деятельность Роскомнадзора всегда вызывает общественный интерес у граждан России и всего мира. Их недавние действия только подчеркнули это:

"Роскомнадзор дал указания о том, что можно говорить, и приказал СМИ удалять материалы, которые называют вторжение России в Украину вторжением. В ответ на фактпроверку Facebook заявлений России о войне Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Facebook, а затем заблокировал его. Роскомнадзор также пригрозил заблокировать доступ к русской Википедии из-за их статьи о российском вторжении в Украину. Это следует за установленной историей подобных действий в прошлом. Источник, входящий в состав Anonymous, настоятельно считает, что россияне должны иметь доступ к информации о своем правительстве. Они также выразили свое несогласие с отрезанием россиян от независимых СМИ и внешнего мира. Мы публикуем этот релиз в ожидании потенциального отключения России от глобального интернета 11 марта, и надеемся, что россияне успеют загрузить эти данные до этого времени, - говорится в сообщении.

Как известно, после вторжения России в Украину и разворачивании полномасштабной войны в РФ были приняты ряд законов, которые сделали невозможной работу независимых СМИ. Многие прекратили работу или вывезли редакции в другие страны.





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