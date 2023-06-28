"Гвардия наступления": подача заявок продолжается

09:17 28 июня Киев, Украина

Подача заявок в "Гвардию наступления" продолжается, в частности, в новую бригаду "Хартия", рассказал представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.



По его словам, добровольцы, которые подавали заявку этой весной и в начале июня, сейчас проходят тренировки и боевое слаживание. В то же время те подразделения, которые были вовлечены в боевые действия, выполнявшие задачи по отражению атак на киевском, черниговском направлениях, сейчас выполняют задачи на востоке и юге Украины, где ведутся активные боевые действия.

"На некоторых направлениях, на востоке наши бойцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. В частности, сейчас Лиманское, Авдеевское, Марьинское направления — именно там, где пытается больше штурмовать враг. Однако наши защитники, бригады, наши батальоны, которые там привлечены, удерживают свои позиции", - рассказал спикер Нацгвардии.

Он добавил, что подразделения Нацгвардии привлечены в контрнаступлении на юге Украины и имеют просеивание до километра.

"Сейчас продолжается подача заявок (в Гвардию наступления — ред.), те же механизмы подачи остались. Главное — можно подать через официальный сайт в эти бригады. Несколько месяцев назад мы говорили о формировании новой бригады "Хартия". Она также формируется", – рассказал Музычук.

Нацгвардеец рассказал, что в бригадах много вакансий, в частности, что касается подразделений, где применяют БПЛА, пехотных подразделений, также нужны водители бронемашин.