ГУР Минобороны Украины представило фото эвакуации украинцев и граждан Молдовы из Газы

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины представило фотографии с процесса эвакуации первой группы украинцев из сектора Газа. Вместе с ними также были спасены граждане Молдовы.
Об этом сообщило ГУР в своем официальном Telegram-канале 9 ноября.
Разведчики подчеркнули, что первую группу украинцев, состоящую из 43 граждан, успешно эвакуировали из зоны конфликта в секторе Газа. В настоящее время эти украинцы находятся в безопасности на территории Египта.
Операция по спасению граждан из Газы продолжается, и в ее осуществлении участвуют сотрудники ГУР Минобороны Украины при поддержке Министерства иностранных дел Украины, действуя под общим руководством президента Украины.
Кроме того, Украина оказала помощь в вывозе из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду уже выразила благодарность за оказанную помощь.
Об этом сообщило ГУР в своем официальном Telegram-канале 9 ноября.
Разведчики подчеркнули, что первую группу украинцев, состоящую из 43 граждан, успешно эвакуировали из зоны конфликта в секторе Газа. В настоящее время эти украинцы находятся в безопасности на территории Египта.
Операция по спасению граждан из Газы продолжается, и в ее осуществлении участвуют сотрудники ГУР Минобороны Украины при поддержке Министерства иностранных дел Украины, действуя под общим руководством президента Украины.
Кроме того, Украина оказала помощь в вывозе из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду уже выразила благодарность за оказанную помощь.
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