ГУР и "Вернись живым" запускают проект "Бавовна в Москві"

17:55 17 октября Киев, Украина





Об этом сообщается на Facebook-странице фонда. Главное управление разведки Министерства обороны Украины и фонд "Вернись живым" анонсировали запуск нового проекта , связанного с поражением военных целей на большом расстоянии.Об этом сообщается на Facebook-странице фонда.

"Запускаем новый проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Инициатива, уже вышедшая в части соцсетей Фонда под пилотным названием "Бавовна в Москві", связана с работой на дальние дистанции", — говорится в сообщении.

В фонде сообщили, что его команда работает над проектом около двух месяцев и на днях заключила по нему финальный контракт. Подробную информацию о проекте и его стоимости пообещали предоставить впоследствии.