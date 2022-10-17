ГУР и "Вернись живым" запускают проект "Бавовна в Москві"
17:55 17 октября Киев, Украина
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и фонд "Вернись живым"
анонсировали запуск нового проекта
, связанного с поражением военных целей на большом расстоянии.
Об этом сообщается на Facebook-странице фонда.
"Запускаем новый проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Инициатива, уже вышедшая в части соцсетей Фонда под пилотным названием "Бавовна в Москві", связана с работой на дальние дистанции", — говорится в сообщении.
В фонде сообщили, что его команда работает над проектом около двух месяцев и на днях заключила по нему финальный контракт. Подробную информацию о проекте и его стоимости пообещали предоставить впоследствии.
"Обращаемся к тысячам наших благотворителей: мы ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум". Но финансовая составляющая проекта уже реализована. Поэтому призываем вас приобщаться к системной помощи Силам обороны Украины", - добавили в "Вернись живым".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии