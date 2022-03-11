Гуманитарные коридоры эвакуации, действующие сегодня, 11 марта

12:32 11 Март Киев, Украина

11 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:



Мариуполь – Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье)

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации Роды – Токмак – Васильевка-Каменское – Запорожье

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадриевка – Кирилловка – Угледар – Покровск Энергодар – Запорожье Изюм - Малая Камышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая

Планируется доставка гуманитарного груза. Буча – Ворзель – Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Белогородка - Киев Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мечта-Петрушки - Белогородка - Киев Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир - Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир



Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.



Эвакуация проводится бесплатно



Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей.