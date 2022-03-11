Гуманитарные коридоры эвакуации, действующие сегодня, 11 марта

11 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
- Мариуполь – Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье)
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации
- Роды – Токмак – Васильевка-Каменское – Запорожье
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
- Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадриевка – Кирилловка – Угледар – Покровск
- Энергодар – Запорожье
- Изюм - Малая Камышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая
Планируется доставка гуманитарного груза.
- Буча – Ворзель – Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Белогородка - Киев
- Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев
- Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
- Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мечта-Петрушки - Белогородка - Киев Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир
- Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир - Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир
Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.
Эвакуация проводится бесплатно
Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей.
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