Гуманитарная помощь Украине от Польши и Японии

09:31 20 апреля Киев, Украина

Как западные, так и восточные страны активно помогают Украине справиться с российской оккупацией.
 
Япония приняла решение о передаче Украине защитных масок от поражения химическим оружием и дронов

Польское правительство инициировало строительство в Украине контейнерных городков для временно перемещенных лиц, в которых будут проживать женщины и дети, бегущие от российской агрессии с востока Украины. Первый такой городок Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл во Львове

В Варшаве открыто пространство для дистанционного обучения, которым смогут воспользоваться украинские ученики и студенты, находящиеся в Польше в связи с военными действиями в Украине