Гуманитарная помощь Украине от Польши и Японии

Как западные, так и восточные страны активно помогают Украине справиться с российской оккупацией.
Япония приняла решение о передаче Украине защитных масок от поражения химическим оружием и дронов
Польское правительство инициировало строительство в Украине контейнерных городков для временно перемещенных лиц, в которых будут проживать женщины и дети, бегущие от российской агрессии с востока Украины. Первый такой городок Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл во Львове
В Варшаве открыто пространство для дистанционного обучения, которым смогут воспользоваться украинские ученики и студенты, находящиеся в Польше в связи с военными действиями в Украине
Польское правительство инициировало строительство в Украине контейнерных городков для временно перемещенных лиц, в которых будут проживать женщины и дети, бегущие от российской агрессии с востока Украины. Первый такой городок Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл во Львове
В Варшаве открыто пространство для дистанционного обучения, которым смогут воспользоваться украинские ученики и студенты, находящиеся в Польше в связи с военными действиями в Украине
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