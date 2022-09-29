ГСЧС зимой запустит систему оповещения населения об угрозах

С 1 декабря ОВА будут информировать граждан об угрозах с помощью новой системы оповещения ГСЧС.
Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 сентября, заявил заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш.
По его словам, с декабря областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасные погодные условия, возможный выброс радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.
Вместе с сообщениями будут поступать инструкции относительно дальнейших действий.
В ГСЧС также отметили, что тестирование новой системы экстренных оповещений продемонстрировало ее эффективность, в частности, сообщения к абонентам поступали в течение 20 - 30 секунд.
В ГСЧС настроили систему оповещения для смартфонов и моделей телефонов, которые были выпущены после 2015 года. Сейчас работают над тем, чтобы оповещения могли получать телефоны более старых версий.
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