ГСЧС зимой запустит систему оповещения населения об угрозах

19:30 29 сентября Киев, Украина

С 1 декабря ОВА будут информировать граждан об угрозах с помощью новой системы оповещения ГСЧС.



Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 сентября, заявил заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш.

"Мы завершили тестирование по всей стране, которое проводили с 7 по 23 сентября. Всего за весь период тестирования мы отправили в каждом регионе восемь извещений", - заявил Примуш.



По его словам, с декабря областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасные погодные условия, возможный выброс радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.



Вместе с сообщениями будут поступать инструкции относительно дальнейших действий.



В ГСЧС также отметили, что тестирование новой системы экстренных оповещений продемонстрировало ее эффективность, в частности, сообщения к абонентам поступали в течение 20 - 30 секунд.



В ГСЧС настроили систему оповещения для смартфонов и моделей телефонов, которые были выпущены после 2015 года. Сейчас работают над тем, чтобы оповещения могли получать телефоны более старых версий.