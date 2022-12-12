ГСЧС: возросло количество пожаров из-за газовых горелок

12:56 12 декабря Киев, Украина





Отмечается, что только за прошедшие сутки произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. В результате инцидентов десять человек погибли, и шесть пострадали. В Украине возросло число пожаров из-за неправильного использования газовых горелок, которые используют для нагрева воды и приготовления пищи в период отключения электроэнергии. Об этом 12 декабря сообщили в ГСЧС Отмечается, что только за прошедшие сутки произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. В результате инцидентов десять человек погибли, и шесть пострадали.

"Призываем уделить особое внимание выбору горелок и неукоснительно соблюдать важные правила безопасности", - подчеркнули спасатели.



Так, следует покупать только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж и неукоснительно следовать инструкциям изготовителя.



Газовая горелка предназначена для использования на открытом воздухе. Если ее используют в помещении, где живут люди - обязательно должна быть вентиляция.



Важно проверять целостность баллончика: отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора. Кроме того, нельзя допускать нагрева баллонов.