ГСЧС: возросло количество пожаров из-за газовых горелок

В Украине возросло число пожаров из-за неправильного использования газовых горелок, которые используют для нагрева воды и приготовления пищи в период отключения электроэнергии. Об этом 12 декабря сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что только за прошедшие сутки произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. В результате инцидентов десять человек погибли, и шесть пострадали.
Отмечается, что только за прошедшие сутки произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. В результате инцидентов десять человек погибли, и шесть пострадали.
Так, следует покупать только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж и неукоснительно следовать инструкциям изготовителя.
Газовая горелка предназначена для использования на открытом воздухе. Если ее используют в помещении, где живут люди - обязательно должна быть вентиляция.
Важно проверять целостность баллончика: отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора. Кроме того, нельзя допускать нагрева баллонов.
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