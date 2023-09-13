ГСЧС успешно провела тренировку по развертыванию 1200 "пунктов несокрушимости"

18:34 13 сентября Киев, Украина

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям успешно провела специальную тренировку, которая включала в себя развертывание приблизительно 1200 "пунктов несокрушимости".



Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров 13 сентября.



Из общего числа 1200 "пунктов несокрушимости", примерно 770 из них стационарные и находятся на базе объектов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 360 мобильных установлены в палатках, а ещё 90 на базе транспортных средств.



После обсуждения, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пришла к решению, что Министерствам инфраструктуры, энергетики, стратегического развития, Агентству восстановления, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и местным администрациям необходимо:

Организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на выявленные угрозы.

Создать необходимый резерв материально-технических средств.

Подготовить запасы песка для создания противогололедной смеси и горюче-смазочных материалов для борьбы с возможными снежными заносами и другими аналогичными ситуациями.

Кроме того, должны быть установлены объемы и созданы материальные резервы, включая горюче-смазочные материалы, для использования при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.



Важно также отметить, что Министерство внутренних дел совместно с Национальной полицией должны определить перечень объектов критической инфраструктуры, которые требуют особой охраны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с физической защитой таких объектов критической инфраструктуры на законодательном уровне.