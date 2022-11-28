ГСЧС развернула 996 "пунктов несокрушимости"

19:40 28 ноября Киев, Украина

В Украине по состоянию на 28 ноября развернули 996 "пунктов несокрушимости" - это места, где украинцы могут подзарядить телефоны и согреться в случае длительных последствий атак рф на энергетику и соответственно долгих отключений света.

Как сообщил в эфире телемарафона пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Александр Хорунжий, пункты развернули по всей Украине.
"Мы развернули такие пункты несокрушимости во всех точках нашей страны. В общей сложности им 996, 747 находятся на базе пожарно-спасательных частей, 247 — палатки, 2 — на базе транспортных средств", — отметил он.
Хорунжий рассказал, что только за последние сутки в "пункты" на базе ГСЧС более 8 тысяч человек обратились за помощью.

Обращение в пункт должно быть до начала комендантского часа, добавил он.

Хорунжий также подчеркнул, что нельзя устанавливать генераторы в закрытых помещениях и призвал украинцев соблюдать меры безопасности.
"Сейчас мы видим увеличение количества пожаров и взрывов. Должны быть сертифицированы газовые горелки, должно быть использование согласно инструкциям производителя. Свечи должны быть на твердых основаниях, подальше от горючих материалов. Печное отопление, печки — не перегреваться и так далее. Еще одна вещь - можно закупить детекторы угарного газа, при превышении концентрации газа - срабатывает сигнал и люди будут понимать, что в помещении превышена концентрация угарного газа", - добавил представитель ГСЧС.