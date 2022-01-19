ГСЧС просит туристов не отправляться в горы без регистрации у спасателей

С целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывает туристов перед походом в горы зарегистрироваться у спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС в Фейсбуке.
В ГСЧС также отметили, что несмотря на теплую майскую погоду в большинстве областей Украины горные вершины Закарпатья и Прикарпатья до сих пор покрыты снегом. А учитывая длительные праздничные выходные люди продолжают отправляться в горы, часто пренебрегая предостережениями спасателей и прогнозами синоптиков.
Только 4 мая специалисты ГСЧС трижды привлекались к поисковым и спасательным работам.
Зарегистрировать путешествие в горы и получить необходимую информацию можно по ссылкам:
Как сообщалось, синоптики прогнозируют ночью 6 мая на высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом и грозы.
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