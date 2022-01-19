ГСЧС просит туристов не отправляться в горы без регистрации у спасателей

13:47 05 Май Киев, Украина

С целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывает туристов перед походом в горы зарегистрироваться у спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС в Фейсбуке.

В ГСЧС также отметили, что несмотря на теплую майскую погоду в большинстве областей Украины горные вершины Закарпатья и Прикарпатья до сих пор покрыты снегом. А учитывая длительные праздничные выходные люди продолжают отправляться в горы, часто пренебрегая предостережениями спасателей и прогнозами синоптиков.

Только 4 мая специалисты ГСЧС трижды привлекались к поисковым и спасательным работам.

"В частности, в 14:03 в специализированную поисково-спасательную часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что во время восхождения на Говерлу по "синему маршруту" мужчина травмировал нижнюю левую конечность и нуждается в помощи. В 14:23 спасатели прибыли к потерпевшему, осмотрели его, оказали первую домедицинскую помощь и уже в 15:20 транспортировали его в учебно-спортивную базу "Заросляк", – сообщили в ГСЧС.

Зарегистрировать путешествие в горы и получить необходимую информацию можно по ссылкам: