ГСЧС при помощи Киевстар, Vodafone, lifecell используют систему оповещения с применением технологии Cell broadcast

ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone, lifecell продолжают развертывание системы оповещения с использованием технологии Cell broadcast.
В настоящее время проводится тестирование экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell Broadcast. Такое уведомление будет использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.
В период тестирования на экране телефона абонентов мобильных операторов Киевстар, Vodafone, lifecell могут появляться сообщения над всеми приложениями или заблокированным экраном, которое будет сопровождаться громким сигналом.Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно сообщено.
В настоящее время проводится тестирование экстренного оповещения населения с помощью технологии Cell Broadcast. Такое уведомление будет использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.
В период тестирования на экране телефона абонентов мобильных операторов Киевстар, Vodafone, lifecell могут появляться сообщения над всеми приложениями или заблокированным экраном, которое будет сопровождаться громким сигналом.Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно сообщено.
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