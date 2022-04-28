ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в ряде областей

09:34 30 ноября Киев, Украина

В пяти областях Украины в течение 30 ноября значительно ухудшатся погодные условия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.



Украинский метеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях, которые будут наблюдаться в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, ожидаются значительные осадки в виде дождя, мокрого снега, который может налипать.



В большинстве областей страны, кроме юго-востока, на дорогах может образоваться гололедица. Ситуацию усложнит сильный ветер до 15-20 м/с.

“Службам автомобильных дорог поручено обеспечить посыпки противогололедными материалами сети государственных автодорог и очистки их от снега”, — добавляется в сообщении.

Такие погодные условия могут стать причиной осложнения движения на некоторых участках дорог.