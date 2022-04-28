ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в ряде областей

В пяти областях Украины в течение 30 ноября значительно ухудшатся погодные условия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Украинский метеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях, которые будут наблюдаться в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, ожидаются значительные осадки в виде дождя, мокрого снега, который может налипать.
В большинстве областей страны, кроме юго-востока, на дорогах может образоваться гололедица. Ситуацию усложнит сильный ветер до 15-20 м/с.
Такие погодные условия могут стать причиной осложнения движения на некоторых участках дорог.
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