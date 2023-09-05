Грузия разрешила въезд группе бывших заключенных из Херсонской области, незаконно вывезенных в рф

09:12 28 августа Киев, Украина

После двух недель ожидания в "буферной зоне" под открытым небом, пограничные службы Грузии наконец-то разрешили группе из шести бывших заключенных из Херсонской области пересечь границу.



Об этом организация UnMode сообщила в воскресенье вечером, 27 августа.



Как сообщила организация, пограничники не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений. Всех мужчин увезли в безопасное место.



19 августа правозащитное движение сообщило, что грузинские пограничники уже двое суток не пропускали группу украинцев. Пятеро из них были бывшими заключенными, незаконно вывезенными российскими спецслужбами из Херсонской области. Еще один - украинец, который въехал в рф, попал в фильтрационный лагерь, освободился и хотел уехать.



Формулировка причины отказа - "по другим причинам". После отказа мужчины подали заявления о предоставлении убежища. Однако их все равно не пропустили. Один из них рассказал, что на КПП украинцы спали на полу на двух матрасах, а воду и еду получали от волонтеров.



По данным UnMode, сейчас в российских тюрьмах находится более 2500 украинских задержанных, незаконно вывезенных российскими спецслужбами с оккупированной территории Херсонской области Украины.