Грузия продлила программу помощи украинским беженцам

12:43 26 октября Киев, Украина

Правительство Грузии утвердило специальный социальный пакет помощи украинцам в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение рф в Украину. Сейчас программу продлили еще на шесть месяцев.



Об этом заявил Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

“У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также оказываем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев” , – рассказал министр.

По его словам, на сегодняшний день в Грузии помощь для оплаты аренды квартир получают 500 семей из Украины. Им насчитывают по 300 лари на семью (около 4 тысяч гривен). Кроме того, более тысячи украинцев получают ежемесячную социальную помощь в размере 45 лари (600 гривен) на человека.



Азарашвили также отметил, что, начиная с июля 2022 года, правительство Грузии профинансировало социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир на около 1,8 миллиона лари (24 миллиона гривен).



Известно, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи украинцев были вынуждены уехать в Грузию.



С 31 июля 2022 г. в грузинской столице Тбилиси прекратили программу обеспечения беженцев из Украины жильем. Однако с 15 июля украинским беженцам предоставляется ежемесячное пособие. Она определена в размере 300 лари (около $100) на семью и 45 лари ($16) на человека дополнительно.



Также в Грузию массово выезжали и россияне, бежавшие от объявленной в рф мобилизации. В стране не исключили пересмотр безвизового режима с российской федерацией. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что наплыв россиян является вызовом, но не угрозой.



Напомним, что в августе МИД Украины заявило о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует от российской федерации деоккупировать части территорий страны.



Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что россия продолжает свою захватническую политику против Грузии и удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион, Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях.