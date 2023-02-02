Грузины обеспокоены массовым приездом россиян - опрос

17:25 02 февраля Киев, Украина





Об этом свидетельствуют данные Почти 70% граждан Грузии выражают обеспокоенность по поводу массового приезда россиян в страну из-за вероятных негативных последствий этого процесса для будущего государства.Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Национальным институтом демократии США, сообщает грузинский Первый канал.

"По мнению большинства опрошенных NDI, иммиграция россиян в Грузию может негативно повлиять на страну. На вопрос,"после вторжения россии в Украину в Грузию въехали многие граждане россии. По вашему мнению, какое влияние это может оказать на Грузию?": о положительном влиянии заявили 17%; негативное влияние - 69%; никакого влияния - 6%; не знают ответа - 8%", - говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования NDI, 57% респондентов считают подход властей Грузии к въезду граждан рф неприемлемым, 29% — приемлемым, 13% — затруднились ответить. При этом 69% полагают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан россии. 21% считает, что его не следует вводить.

"Поддержка визового режима выше в Тбилиси, в возрастной группе от 18 до 34 лет, среди женщин и сторонников оппозиции", - отмечается в публикации.

При этом все меньше жителей Грузии обвиняют россию в войне в Украине, в то же время все больше обвиняя в этом президента рф владимира путина, пишет издание.

В частности, в ответ на вопрос "по вашему мнению, по чьей вине началась война в Украине?", россию назвали 54%; владимира путина - 25%; Соединенные Штаты Америки – 15%; НАТО – 3%; Евросоюз – 2%; остальное – 2%; не знают ответа – 17%. В этом случае респонденты могли выбрать до трех вариантов ответа.



Согласно документу, 80% респондентов негативно относятся к правительству россии, а 13% положительно. При этом 56% населения Грузии к россиянам относится положительно, а 38% – отрицательно.



Отчет основывается на результатах прямого опроса взрослого населения Грузии, проведенного в стране (за исключением оккупированных россией территорий) с 3 по 20 декабря. Проведенный опрос включает в себя в общей сложности 2519 полных интервью. Средняя погрешность составляет +/- 1,6%. Исследование NDI осуществлялось при финансовом содействии UK Aid правительства Великобритании. Опрос проводился CRRC-Georgia.