Грузины обеспокоены массовым приездом россиян - опрос

Почти 70% граждан Грузии выражают обеспокоенность по поводу массового приезда россиян в страну из-за вероятных негативных последствий этого процесса для будущего государства.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным институтом демократии США, сообщает грузинский Первый канал.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным институтом демократии США, сообщает грузинский Первый канал.
Согласно результатам исследования NDI, 57% респондентов считают подход властей Грузии к въезду граждан рф неприемлемым, 29% — приемлемым, 13% — затруднились ответить. При этом 69% полагают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан россии. 21% считает, что его не следует вводить.
При этом все меньше жителей Грузии обвиняют россию в войне в Украине, в то же время все больше обвиняя в этом президента рф владимира путина, пишет издание.
В частности, в ответ на вопрос "по вашему мнению, по чьей вине началась война в Украине?", россию назвали 54%; владимира путина - 25%; Соединенные Штаты Америки – 15%; НАТО – 3%; Евросоюз – 2%; остальное – 2%; не знают ответа – 17%. В этом случае респонденты могли выбрать до трех вариантов ответа.
Согласно документу, 80% респондентов негативно относятся к правительству россии, а 13% положительно. При этом 56% населения Грузии к россиянам относится положительно, а 38% – отрицательно.
Отчет основывается на результатах прямого опроса взрослого населения Грузии, проведенного в стране (за исключением оккупированных россией территорий) с 3 по 20 декабря. Проведенный опрос включает в себя в общей сложности 2519 полных интервью. Средняя погрешность составляет +/- 1,6%. Исследование NDI осуществлялось при финансовом содействии UK Aid правительства Великобритании. Опрос проводился CRRC-Georgia.
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