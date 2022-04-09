Группа Maneskin записала мощный ролик в поддержку Украины

21:27 08 апреля Киев, Украина

Рок-группа из Италии Maneskin, победившая на "Евровидении-2021", присоединилась к курпнейшей в мире кампании #StandUpForUkraine

"Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, сделайте свой собственный видео-призыв к миру, чтобы поддержать Украину", - такой призыв к миру опубликован на twitter странице группы.

Целью кампании «Stand Up For Ukraine» является мобилизация мирового сообщества для сбора средств в поддержку Украине в развязанной Россией войне.

Напомним, ранее Måneskin, отменила концерт в России, который был запланирован в рамках тура Loud Kids. Так музыканты выразили солидарность с народом Украины, который страдает от войны, развязанной РФ.