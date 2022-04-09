Группа Maneskin записала мощный ролик в поддержку Украины

Рок-группа из Италии Maneskin, победившая на "Евровидении-2021", присоединилась к курпнейшей в мире кампании #StandUpForUkraine.
Целью кампании «Stand Up For Ukraine» является мобилизация мирового сообщества для сбора средств в поддержку Украине в развязанной Россией войне.
Напомним, ранее Måneskin, отменила концерт в России, который был запланирован в рамках тура Loud Kids. Так музыканты выразили солидарность с народом Украины, который страдает от войны, развязанной РФ.
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