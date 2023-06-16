Группа Scorpions на концерте в Берлине развернула флаг Украины

Вокалист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне во время выступления в Берлине поднял флаг Украины, переданный ему зрителями.
Также во время шоу экран позади музыкантов светился сине-желтым цветом, там был изображен международный символ мира - "пацифик".
Кроме того, коллектив перепел Wind of Change. Вместо строк о москве и парке Горького со сцены прозвучало: "Now listen to my heart - It says Ukrainia" (А теперь прислушайтесь к отзвуку моего сердца - оно прониклось Украиной).
Следует отметить, что музыканты не впервые продемонстрировали свою солидарность с Украиной. К примеру, в июле прошлого года они также подняли украинский флаг во время выступления в Тель-Авиве.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии