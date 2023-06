Группа Scorpions на концерте в Берлине развернула флаг Украины

19:22 25 мая Киев, Украина

Вокалист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне во время выступления в Берлине поднял флаг Украины , переданный ему зрителями.

Также во время шоу экран позади музыкантов светился сине-желтым цветом, там был изображен международный символ мира - "пацифик".

Кроме того, коллектив перепел Wind of Change. Вместо строк о москве и парке Горького со сцены прозвучало: "Now listen to my heart - It says Ukrainia" (А теперь прислушайтесь к отзвуку моего сердца - оно прониклось Украиной).



Следует отметить, что музыканты не впервые продемонстрировали свою солидарность с Украиной. К примеру, в июле прошлого года они также подняли украинский флаг во время выступления в Тель-Авиве.