Гривна укрепляет свои позиции: евро упал в цене сразу на 44 копейки

Согласно данным Нацбанка, гривна в среду 30 июня продемонстрирует высокий рост: в отношении доллара она подорожает на 22 копейки и на 44 в отношении к евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро снижаются второй день подряд.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2717,63 гривен (-0,2201 грн);
– 100 евро – 3230,18 гривен (-0,4383 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 15 копеек – до 27,20 гривен за доллар. Курс в покупке понизился также на 15 копеек – до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 39 копеек – до 32,35 гривен за евро.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро снижаются второй день подряд.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2717,63 гривен (-0,2201 грн);
– 100 евро – 3230,18 гривен (-0,4383 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 15 копеек – до 27,20 гривен за доллар. Курс в покупке понизился также на 15 копеек – до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 39 копеек – до 32,35 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии