Гривна укрепляет свои позиции: евро упал в цене сразу на 44 копейки

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.Таким образом, официальные курсы доллара и евро снижаются второй день подряд.– 100 долларов США – 2717,63 гривен (-0,2201 грн);– 100 евро – 3230,18 гривен (-0,4383 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 15 копеек – до 27,20 гривен за доллар. Курс в покупке понизился также на 15 копеек – до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 39 копеек – до 32,35 гривен за евро.