Греция заявила о готовности восстановить разрушенный роддом в Мариуполе

17:59 18 марта Киев, Украина

Греция выразила готовность восстановить родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе, по которому 9 марта был нанесен ракетный удар. Об этом написал в твиттере премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



Греция готова восстановить родильный дом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварской войны.

Напомним, первоначально сообщалось, что в результате обстрела роддома погибли три человека, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения. Позже стало известно, что умерли пострадавшая при обстреле беременная женщина и ее нерожденный ребенок.

Российские СМИ и Минобороны настаивают на том, что сообщения об ударе по больнице в Мариуполе "фейк" и "информационная провокация киевского режима"...