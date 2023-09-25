10:45 25 сентября Киев, Украина

Греция продлила статус временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2024 года, как сообщила пресс-служба Офиса Омбудсмана в своем официальном аккаунте в Фейсбуке.



По данной информации, правительство Греции официально уведомило о продлении срока действия статуса временной защиты для украинских беженцев. Министерство миграции и убежища Греции подтвердило, что виды на жительство по временной защите будут продолжать действовать автоматически, а также будут предоставляться украинцам, впервые приезжающим в страну.



В Офисе Омбудсмана подчеркнули, что лица, уже имеющие разрешения на временное проживание, не будут обязаны обновлять их, и имеют право на доступ к государственной медицинской помощи, образованию и временному жилью в пункте приема в Синтики.



Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, выразил свое одобрение решению о продлении временной защиты для граждан Украины. Он считает, что это решение подтверждает поддержку украинского народа со стороны правительства Греции.