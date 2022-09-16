Граждане Польши могут находиться в Украине на законных основаниях в течение 18 месяцев

С 16 сентября граждане Польши имеют право находиться в Украине на законных основаниях в течение 18 месяцев.
Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в Фейсбуке.
Сегодня вступил в силу Закон Украины № 2471-IX «Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины».
Сегодня вступил в силу Закон Украины № 2471-IX «Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины».
Они также имеют право продлить срок своего законного пребывания в Украине в случае наличия соответствующих подтверждающих документов – поступление в учреждение высшго образования, перевод на следующий учебный год, заключение трудового договора (контракта) и т.д.
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