Граждане Польши могут находиться в Украине на законных основаниях в течение 18 месяцев

18:09 16 сентября Киев, Украина

С 16 сентября граждане Польши имеют право находиться в Украине на законных основаниях в течение 18 месяцев.

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в Фейсбуке.



Сегодня вступил в силу Закон Украины № 2471-IX «Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины».

"Граждане Польши, их супруги и дети (независимо от гражданства), въехавшие в Украину с территории Республики Польша для временного пребывания, а также их дети, родившиеся на территории Украины, имеют право находиться на территории Украины на законных основаниях в течение 18 месяцев", - отметили в ГПСУ.

Они также имеют право продлить срок своего законного пребывания в Украине в случае наличия соответствующих подтверждающих документов – поступление в учреждение высшго образования, перевод на следующий учебный год, заключение трудового договора (контракта) и т.д.