Гражданам Украины предлагают бесплатные сервисы - список

Продолжается третья неделя войны России с Украиной. Многие компании поддержали Украину и прекратили свою деятельность в РФ. А некоторые интернет-сервисы ввели бесплатные услуги и товары для украинцев, либо предлагают большую скидку.
Книги, телевидение и музыка
- Книжное издательство Фолио продает электронные книги за 1 гривну. Для этого нужно ввести промокод "Book" при покупке.
- Издательство Старого Льва открыло бесплатный доступ к детским книгам.
- Yakaboo вводит бесплатный доступ к электронным книгам.
- PocketBook дает возможность бесплатно скачать книги на сумму 200 гривен.
- Сервис MEGOGO открывает бесплатный доступ к фильмам, сериалам и мультфильмам. А россиянам доступ к сервису запретят.
- Сервис для прослушивания музыки Deezer предоставляет украинцам 1 месяц бесплатного доступа к премиум-аккаунту.
- Vodafone TV и Sweet TV открыли бесплатный доступ к самым популярным украинским телеканалам. Для просмотра не требуется регистрация.
Мобильные операторы и связь
- Skype разрешает бесплатно звонить на украинские номера заграницей.
- Киевстар откроет доступ к домашнему интернету даже для тех пользователей, которые не пополнили счет, но скорость интернета может быть снижена.
- Vodafone бесплатно предоставит своим абонентам 1000 минут для звонков по Украине и внутри сети и 10 ГБ, а также обеспечит бесплатной связью и интернетом беженцев из Украины в Польшу.
- Пользователи Lifecell получат 5 ГБ интернета и 30 минут звонков на все украинские номера.
Здоровье
- Приложение VOS дарит украинцам премиум-подписку. В нем можно получить помощь психолога. Скачать можно в AppStore и Google Play.
- На сайте Doctor Online можно получить бесплатную консультацию врача в чате.
- BetterMe Mental Health, Down Dog и Meditopia - бесплатные приложения для йоги и медитаций.
- Календарь менструаций Flo дарит украинкам бесплатный доступ к премиум-аккаунту.
Онлайн-курсы
- Приложение для изучения языков Drops позволяет бесплатно оформить премиум на год. Скачать можно в AppStore и Google Play.
- Сервис изучения языков для детей Lingokids не будет брать плату за подписку.
Работа
- Adobe подарит 2 или 3 месяца бесплатного использования всех продуктов украинцам, которые уже были подписаны на сервисы компании. Чтобы получить бесплатный доступ, напишите в поддержку компании.
- Slack дарит бесплатный премиум на 3 месяца.
- Сервис MacPaw дарит бесплатную подписку на год по промокоду SAVEUKRAINE.
- Украинцы могут бесплатно пользоваться некоторыми VPN: TunelBear дарит 10 ГБ трафика, а Windscribe - 30 ГБ.
Авиабилеты
Перевозчик WizzAir предлагает бесплатные авиабилеты для украинцев. Над Украиной воздушное пространство закрыто, но украинцы могут летать по миру. Чтобы получить бесплатный билет, введите в специальном поле данные загранпаспорта или ID-карты. Бесплатно можно летать только по некоторым направлениям и без багажа.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии