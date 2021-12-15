График тестирования дополнительного ВНО и набора в вузы

12:01 24 Июль Киев, Украина

С сегодняшнего дня началось дополнительное тестирование выпускников средних учебных заведений в рамках Внешнего независимого оценивания. А уже с 1 августа начнется регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов в высшие учебные заведения страны.

Запланировано два этапа для экзаменов и творческих конкурсов для абитуриентов. С 1 по 12 августа будет проводиться набор на бюджет, на контракт – с 1 до 22 августа.



Кроме того, в этом году у поступающих не будут требовать сертификаты ВНО. Для регистрации необходимо подать заявление, два фото, копию документа, удостоверяющего личность и копию документа, дающего право на поступление по вступительным экзаменам.



График проведения тестирования:



24 июля – ВНО по физике

8 июля – математика

29 июля – испанский язык

30 июля – французский язык

31 июля – немецкий язык

3 августа – английский язык

4 августа – украинский язык и литература

5 августа – биология

6 августа – тестирование по истории Украины

7 августа – география

10 августа – химия.