График тестирования дополнительного ВНО и набора в вузы

С сегодняшнего дня началось дополнительное тестирование выпускников средних учебных заведений в рамках Внешнего независимого оценивания. А уже с 1 августа начнется регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов в высшие учебные заведения страны.
Запланировано два этапа для экзаменов и творческих конкурсов для абитуриентов. С 1 по 12 августа будет проводиться набор на бюджет, на контракт – с 1 до 22 августа.
Кроме того, в этом году у поступающих не будут требовать сертификаты ВНО. Для регистрации необходимо подать заявление, два фото, копию документа, удостоверяющего личность и копию документа, дающего право на поступление по вступительным экзаменам.
График проведения тестирования:
24 июля – ВНО по физике
8 июля – математика
29 июля – испанский язык
30 июля – французский язык
31 июля – немецкий язык
3 августа – английский язык
4 августа – украинский язык и литература
5 августа – биология
6 августа – тестирование по истории Украины
7 августа – география
10 августа – химия.
Кроме того, в этом году у поступающих не будут требовать сертификаты ВНО. Для регистрации необходимо подать заявление, два фото, копию документа, удостоверяющего личность и копию документа, дающего право на поступление по вступительным экзаменам.
График проведения тестирования:
24 июля – ВНО по физике
8 июля – математика
29 июля – испанский язык
30 июля – французский язык
31 июля – немецкий язык
3 августа – английский язык
4 августа – украинский язык и литература
5 августа – биология
6 августа – тестирование по истории Украины
7 августа – география
10 августа – химия.
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