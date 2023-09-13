ГПСУ будет информировать о состоянии очередей на границе через Telegram

15:01 13 сентября Киев, Украина

Госпогранслужба Украины планирует регулярно предоставлять информацию о состоянии очередей на границе через свой официальный Telegram-канал.



Об этом объявил полковник Андрей Демченко, представитель ГПСУ.



Он отметил, что несмотря на завершение летнего сезона и уменьшение пассажиропотока, динамика пересечения границы остается достаточно высокой.



В разные дни наблюдается разное количество путешественников, и, когда поток направлен на выезд из Украины, это может привести к скоплению автотранспорта перед пунктами пропуска и увеличению времени ожидания на границе.



Поэтому Госпогранслужба Украины решила регулярно информировать граждан о состоянии очередей, чтобы они могли выбирать оптимальные маршруты.