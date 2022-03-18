Готовы ли украинцы отдать Крым и Донбасс?

19:04 15 марта Киев, Украина





По результатам опроса 86% респондентов считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения временно оккупированных территорий (ВОТ) Донбасса. 80% выступают за возвращение Крыма.



Поддержку деоккупации Донбасса и Крыма выражают жители всех областей нашей страны. По сравнению с результатами от 24 февраля она Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос украинцев, готовы ли они отдать Крым и Донбасс. Результаты опроса на своей странице обнародовала сама социологическая компания.По результатам опроса 86% респондентов считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения временно оккупированных территорий (ВОТ) Донбасса. 80% выступают за возвращение Крыма.Поддержку деоккупации Донбасса и Крыма выражают жители всех областей нашей страны. По сравнению с результатами от 24 февраля она

заметно выросла.

В 2020 году несколько меньше людей поддерживали возвращение оккупированных территорий. А именно – 73% опрошенных поддерживали возвращение ВОТ в Донбасс, а 68% – деоккупацию Крыма.



Возвращение украинских территорий традиционно сильнее поддерживает молодежь от 18 – 35 лет: Восток Украины – 88% и Крым 82%. Среди людей 51+ эти показатели составляют 83% и 79% соответственно.

Согласно опросу, большинство респондентов – 56% – считают, что РФ стремится уничтожить украинский народ.



Аудитория состояла из населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме ВОТ Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.