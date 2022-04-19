Государство закупит ноутбуки для украинских учителей

16:03 20 июля Киев, Украина

Кабинет министров намерен выделить 980 млн гривен для закупки компьютерной техники для учителей, также в закупке техники будут использоваться и деньги с местных бюджетов.





В бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 млн гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей. Об этом сообщает Минцифры во вторник, 20 июля.В бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 млн гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 000 учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - заявил глава министерства Михаил Федоров.

Ожидается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 тысяч гривен.



В Киеве и общинах с населением более 40 тысяч человек деньги будут распределяться так - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. В малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов; в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.