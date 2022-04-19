Государство закупит ноутбуки для украинских учителей

Кабинет министров намерен выделить 980 млн гривен для закупки компьютерной техники для учителей, также в закупке техники будут использоваться и деньги с местных бюджетов.
Об этом сообщает Минцифры во вторник, 20 июля.
В бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 млн гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей.
В бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 млн гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей.
Ожидается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 тысяч гривен.
В Киеве и общинах с населением более 40 тысяч человек деньги будут распределяться так - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. В малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов; в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.
В Киеве и общинах с населением более 40 тысяч человек деньги будут распределяться так - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. В малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов; в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.
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