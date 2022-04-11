Государство построит временное жилье для украинцев, потерявших дома из-за войны

Государство построит для украинцев, потерявших дома из-за войны, временное жилье в десяти регионах. Это будут квартиры, а не "модульные временные постройки".
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.
Он отметил, что нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Первые из них, по словам Тимошенко, будут готовы через три-четыре месяца:
Существует много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтом, мебелью, с бытовой техникой”.
На вопрос о том, как будут распределять жилье, Тимошенко сообщил, что в первую очередь "надо предоставлять квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и так далее":
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