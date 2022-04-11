Государство построит временное жилье для украинцев, потерявших дома из-за войны

18:24 11 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes. Государство построит для украинцев, потерявших дома из-за войны, временное жилье в десяти регионах. Это будут квартиры, а не "модульные временные постройки".Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.

“Мы построим для них не какие-то модульные временные постройки, а нормальные дома в 10 регионах. Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные. После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны – они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях”, – рассказал Тимошенко.

Он отметил, что нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Первые из них, по словам Тимошенко, будут готовы через три-четыре месяца:



Существует много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтом, мебелью, с бытовой техникой”.



На вопрос о том, как будут распределять жилье, Тимошенко сообщил, что в первую очередь "надо предоставлять квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и так далее":