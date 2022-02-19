Государственные услуги стали доступнее для украинцев

07:05 18 Февраль Киев, Украина

Стало известно, насколько выросла сеть Центров предоставления административных услуг в Украине к началу 2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



По данным ведомства, количество таких центров выросло примерно до 3 тысяч точек. Указывается, что теперь в стране функционируют – 1027 ЦПАУ, 1712 удаленных рабочих мест, 124 территориальных подразделения и 28 мобильных ЦПАУ.



При этом в аналогии с 2020 годом, текущий рост был на 1,5 точки выше. Лишь за последний квартал в Украине появилось не менее 200 центров.