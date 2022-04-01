Гостелеканал "ДОМ", работающий за средства налогоплательщиков, обозначил Крым российским
14:29 05 июля Киев, Украина
В одном из выпусков украинского государственного телеканала "ДОМ", появилось изображение оккупированного Крыма
, как части России.
По утверждению руководства телеканала, карта России с Крымом сама "внезапно появилась и так же внезапно исчезла"...
К слову государственный телеканал обходится налогоплательщикам Украины в 1 миллион гривен в день.
И это далеко не первый скандал с каналом, который возглавляет Алексей Мацука. Недавно он заявил следующее:
«Украина, конечно, отошла от авторитарных практик Советского Союза. Давно нет государственной цензуры в медиа, а журналисты тех СМИ, которые называют себя оппозиционными правительству, могут задать свои вопросы президенту напрямую (телеканалы группы Медведчука или проект Анатолия Шария). И даже медиа, подконтрольные Петру Порошенко, партийный штаб которого связан с этими медиа и создает из него альтернативу Зеленскому, не приняв до сих пор боли поражения на последних выборах, свободно работают в Украине и продолжают распространять критику в адрес властей, иногда пересекая черту морали и этики украинского журналиста. Нынешняя власть пытается заимствовать западные подходы.»
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