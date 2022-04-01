Гостелеканал "ДОМ", работающий за средства налогоплательщиков, обозначил Крым российским

14:29 05 июля Киев, Украина

В одном из выпусков украинского государственного телеканала "ДОМ", появилось изображение оккупированного Крыма , как части России.

По утверждению руководства телеканала, карта России с Крымом сама "внезапно появилась и так же внезапно исчезла"...

К слову государственный телеканал обходится налогоплательщикам Украины в 1 миллион гривен в день.

И это далеко не первый скандал с каналом, который возглавляет Алексей Мацука. Недавно он заявил следующее: