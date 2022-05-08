Госстат запустил мобильное приложение "Статистика в смартфоне"

20:57 07 декабря Киев, Украина

Доступно для скачивания новое мобильное приложение от Государственной службы статистики Украины "Статистика в смартфоне", которое дает возможность получать актуальную официальную государственную статистическую информацию.
 
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, в приложении на текущий момент есть:
  • доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;
  • группировка наборов данных по темам (отраслями статистики);
  • визуализация в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);
  • сохранение выбранной статистической информации в раздел «Мои наборы» для быстрого доступа в будущем;
  • распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.
Приложение доступно на двух языках: украинском и английском. Оно позволяет получать данные из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном вебпортале открытых данных data.gov.ua. По словам Немчинова, сейчас там доступна информация с 2015 года.
"Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслями статистики) — ВВП, население, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отображаются в главном меню", — написал министр Кабмина.