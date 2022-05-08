Госстат запустил мобильное приложение "Статистика в смартфоне"

Доступно для скачивания новое мобильное приложение от Государственной службы статистики Украины "Статистика в смартфоне", которое дает возможность получать актуальную официальную государственную статистическую информацию.
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.
По его словам, в приложении на текущий момент есть:
- доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;
- группировка наборов данных по темам (отраслями статистики);
- визуализация в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);
- сохранение выбранной статистической информации в раздел «Мои наборы» для быстрого доступа в будущем;
- распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.
Приложение доступно на двух языках: украинском и английском. Оно позволяет получать данные из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном вебпортале открытых данных data.gov.ua. По словам Немчинова, сейчас там доступна информация с 2015 года.
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