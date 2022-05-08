Госстат запустил мобильное приложение "Статистика в смартфоне"

20:57 07 декабря Киев, Украина

Доступно для скачивания новое мобильное приложение от Государственной службы статистики Украины "Статистика в смартфоне", которое дает возможность получать актуальную официальную государственную статистическую информацию.

Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.



По его словам, в приложении на текущий момент есть:

доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;

группировка наборов данных по темам (отраслями статистики);

визуализация в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);

сохранение выбранной статистической информации в раздел «Мои наборы» для быстрого доступа в будущем;

распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.

Приложение доступно на двух языках: украинском и английском. Оно позволяет получать данные из наборов данных Госстата , размещенных на Едином государственном вебпортале открытых данных data.gov.ua. По словам Немчинова, сейчас там доступна информация с 2015 года.