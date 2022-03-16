Госслужба занятости: уровень безработицы в Украине растет

19:28 21 октября Киев, Украина

В течение января-сентября 2020 года: 1 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс. человек получали пособие по безработице

Сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.



Отмечается, что 673 тысячи вакансий были в базе данных службы занятости.



Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).



При этом с начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября: 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного; 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных; 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице; 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.



По состоянию на 21 октября на учете в службе занятости состоят 410 тыс. безработных, 347 тыс. из них получают пособие по безработице; а 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.



Также отмечается, что в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами.



"Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тысячи граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП", - отмечают в Госслужбе занятости.



Отметим, что по данным Госстата во втором квартале 2020 года уровень безработицы относительно всего трудоспособного населения вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек.