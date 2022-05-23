Госпродпотребслужба начала ревизию АЗС

11:51 23 мая Киев, Украина

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала ревизию автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.


Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива", - говорится в сообщении.

В частности, в Черновицкой области проверили пять АЗС компании "ПП-Ойл", где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.