Госпродпотребслужба начала ревизию АЗС

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала ревизию автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в Черновицкой области проверили пять АЗС компании "ПП-Ойл", где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.
Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.
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