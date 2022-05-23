Госпродпотребслужба начала ревизию АЗС



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива", - говорится в сообщении.