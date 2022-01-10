Госпродпотребслужба: 23% школьных меню не соответствуют нормам ВОЗ

Результаты реформы школьного питания, которая стартовала в начале текущего года, школьники смогут ощутить не раньше 1 сентября.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба .
Во время семинара с Европейским региональным бюро ВОЗ глава ведомства Владислава Магалецкая заявила, что Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания.
Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и тому подобное.
Во время семинара с Европейским региональным бюро ВОЗ глава ведомства Владислава Магалецкая заявила, что Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания.
Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и тому подобное.
Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые можно предлагать детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты).
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