Госпродпотребслужба: 23% школьных меню не соответствуют нормам ВОЗ

15:55 27 Апрель Киев, Украина

Результаты реформы школьного питания, которая стартовала в начале текущего года, школьники смогут ощутить не раньше 1 сентября.





Во время семинара с Европейским региональным бюро



Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и тому подобное. Об этом сообщает Госпродпотребслужба .Во время семинара с Европейским региональным бюро ВОЗ глава ведомства Владислава Магалецкая заявила, что Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания.Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и тому подобное.

"2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года - новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.

Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые можно предлагать детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты).