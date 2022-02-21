Госпогранслужба заверила: границы под контролем

08:36 21 Февраль Киев, Украина

В связи с рисками вторжения России ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, в том числе и на участке в пределах Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники не фиксировали пересечение границы. В то же время, в рамках совместных военных учений Беларуси и РФ не исключено перемещение техники наряду с государственной границей Украины.

Охранники границы заверили, что внимательно следят за рубежом, а также за действиями на сопредельной территории. Для мониторинга ситуации работает патрульная авиация и используются беспилотники.

Госпогранслужба призывает всех не верить провокационной информации с российских источников СМИ и тщательно ее проверять.

Призывает не паниковать и начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, который в воскресенье, 20 февраля, посетил Чернобыльскую зону и проверил несение службы правоохранителями.

«Мы продолжаем нести службу в усиленном варианте в Киевской области, а особенно – в приграничных районах. Хочется отметить, что вместе с полицией бок о бок стоят Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины. Единство силовиков в действии!» – рассказал Андрей Небитов.

По его словам, в Чернобыльскую зону ни одна военная техника из Беларуси не входила. Информация, которая распространяется в некоторых СМИ относительно возможного пересечения границы военной техникой, не подтвердилась.