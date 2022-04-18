Господдержка внутренним переселенцам: детям - 3 тысячи, взрослым - 2

09:26 18 апреля Киев, Украина

Граждане, пострадавшие из-за войны и потерявшие свое жилье, получат от государства финансовую поддержку.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.



В частности, президент отметил, что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. Так, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это две тысячи гривен на взрослого и три тысячи гривен на ребенка. Оформить помощь можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды - в "Дія".



Также правительство обустраивает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.



Президент напомнил, что продолжается сбор заявлений через "Дія" по поводу разрушенного или поврежденного жилья.



"Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами", - напомнил он.



Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе.



"Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место - это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дія", - отметил он.