Госкосмос рассказал о $1,9 млн, необходимых для запуска украинского спутника "Сич"

К концу текущего года с американской площадки SpaceX запланирован запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Полная стоимость данной сделки составит 1,99 миллиона долларов.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram.
Указано, что спутник планируется запустить к концу 2021 года.
Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.
Указано, что спутник планируется запустить к концу 2021 года.
Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.
Напомним, ранее Тафтай заявил, что в настоящее время украинский спутник "Сич" собран и проходит испытания. Украина планирует запустить на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года.
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