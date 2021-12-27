Госкосмос рассказал о $1,9 млн, необходимых для запуска украинского спутника "Сич"

12:26 19 Апрель Киев, Украина

К концу текущего года с американской площадки SpaceX запланирован запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Полная стоимость данной сделки составит 1,99 миллиона долларов.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram.



Указано, что спутник планируется запустить к концу 2021 года.



Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.

"На его создание Украина взяла кредит 292 млн евро, который выплачивала в течение 10 лет. А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса", - добавила парламентарий.