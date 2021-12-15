Госкино объявило о начале отбора на "Чилдрен Кинофест"

09:02 16 Март Киев, Украина

Пятый конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми "Чилдрен Кинофест" начал отбор, к участию допускаются молодые люди в возрасте от 7 до 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино в Фейсбуке, передает Укринформ.

"К участию в конкурсе принимаются ленты, созданные молодыми людьми в возрасте от 7 до 14 лет. Фильмы должны быть продолжительностью от одной до восьми минут, без жанровых и тематических ограничений", - отмечают в Госкино

Кроме этого, сообщается, что для подачи работы на конкурс нужно загрузить готовое видео на один из бесплатных онлайн сервисов и заполнить заявку на сайте фестиваля. Каждый участник может подать на конкурс до пяти работ. Они принимаются до 4 мая 2021 года.



В этом году в жюри конкурса - режиссеры Анатолий Лавренишин, Ирина Цилык и Нариман Алиев.



В 2021 году конкурс меняет правила и сосредотачивается на отборе исключительно художественных фильмов. Также введено деление на игровые фильмы и анимацию - для каждой из этих категорий внедряются отдельные денежные призы. Это позволит конкурсу представить зрителям и жюри в два раза больше работ молодых авторов, а также объявить больше победителей.



Победители конкурса будут названы 6 июня 2021 года во время церемонии закрытия фестиваля с участием юных авторов фильмов. Автор лучшего украинского детского фильма получит почетный диплом и награду в размере 15 тысяч гривень, приз зрительских симпатий составит восемь тысяч гривень, а создатели лучших детских игровых и анимационных фильмов в категориях 7-10 и 11-14 лет, будут награждены дипломами и получат по четыре тысяч гривень.



Восьмой "Чилдрен Кинофест" состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года в более чем 20 городах Украины. Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.