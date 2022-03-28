Город Ирпень в Киевской области освобожден от российских оккупантов

16:54 28 марта Киев, Украина





Об этом в Telegram сообщил городской голова Александр Маркушин. Вооруженные силы Украины освободили от оккупационных войск российской федерации город Ирпень Киевской области.Об этом в Telegram сообщил городской голова Александр Маркушин.

««Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!», – сказал он.

Ранее руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в город Ирпень в Киевской области вошли полицейские подразделения и берут город под контроль. Также там начата зачистка диверсантов.



