Горнолыжный курорт Буковель закрыт на две недели

08:35 14 Март Киев, Украина

Пандемия коронавируса вносит свои правила и обойти их не получится. Если кто-то думал, что на свежем горном воздухе инфекция не пристанет, то он сильно ошибался. Как сообщил на своем сайте в Facebook популярный горнолыжный курорт Буковель, он будет закрыт на карантин в период с 13 по 27 марта.

"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука постановила с 13 до 27 марта определить село Поляница территорией с ограниченным въездом", – говорится в сообщении.

В частности, в этот период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе в туристический комплекс Буковель) с развлекательной, спортивной и другой предполагающей отдых целью.

"Администрация ТК Буковель обещает приложить все усилия, чтобы обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта", – заявили в пресс-службе и попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, 11 марта протестующие заблокировали Буковель. Предприниматели Прикарпатья заявляли, что если источником распространения коронавируса является курорт Буковель, то нужно срочно его закрыть.

А накануне в Ивано-Франковской ОГА заявили, что курорт Буковель закрывается на карантин. Власти пообещали выставить блок-посты. В район будут пускать только местных жителей и работников предприятий.