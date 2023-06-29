Горнолыжник-любитель попал в Книгу рекордов Украины

16:37 05 февраля Киев, Украина





Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова на странице в Facebook. Евгений Антропов из Черкасс встретил свой 87 день рождения в Карпатах на горнолыжном курорте Буковель, где за 6,5 часов проехал 20 трасс, 32 спуска разной степени сложности, в том числе "черные" (высокого уровня сложности). За что и попал в Книгу рекордов Украины.Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова на странице в Facebook.

"Евгений Антропов, горнолыжник -любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах, как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас", – написала Ветрова.

При этом она отметила, что Антропов впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" – в 79 лет.