Горнолыжник-любитель попал в Книгу рекордов Украины

Евгений Антропов из Черкасс встретил свой 87 день рождения в Карпатах на горнолыжном курорте Буковель, где за 6,5 часов проехал 20 трасс, 32 спуска разной степени сложности, в том числе "черные" (высокого уровня сложности). За что и попал в Книгу рекордов Украины.
Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова на странице в Facebook.
Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова на странице в Facebook.
При этом она отметила, что Антропов впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" – в 79 лет.
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