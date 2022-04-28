Гора-убийца К2 впервые покорилась украинке

15:53 27 июля Киев, Украина

Украинка Ирина Галай покорила самую сложную и опасную вершину в мире К2 (Чогори), уровень смертности при восхождении на которую составляет 23 процента.

Сегодня в 8:42 по местному времени Ирина Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори). Высота К2 — 8611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев.



Отмечается, что из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют дикой горой, а в мире альпинистов - "горой-убийцей".



Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. Восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.



Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профессионалы, она стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.



Вместе с Ириной Галай на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски.



Третий участник экспедиции - фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев ждет Ирину и Дмитрия в базовом лагере, который расположен на высоте 6800 метров.