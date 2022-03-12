Google добавит уведомление о воздушной тревоге для всех телефонов на Android

Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством внедряет систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на ОС Android в Украине. Также беженцы по картам Google смогут найти себе жилье.
Об этом сообщается в блоге Google от 10 марта.
Система базируется на механизме предупреждения о землетрясениях, пояснил вице-президент по инженерии Android Дэйв Бьорк.
Вводить обновления начали 11 марта – украинские Android-смартфоны получат его в следующие несколько дней.
Данные о воздушной тревоге Google будет брать из украинской государственной системы предупреждение.
С сегодняшнего дня также все желающие оказать помощь в гуманиторной катастрофе в Украине могут публиковать свои координаты на картах Google.
Вводить обновления начали 11 марта – украинские Android-смартфоны получат его в следующие несколько дней.
Данные о воздушной тревоге Google будет брать из украинской государственной системы предупреждение.
С сегодняшнего дня также все желающие оказать помощь в гуманиторной катастрофе в Украине могут публиковать свои координаты на картах Google.
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