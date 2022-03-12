Google добавит уведомление о воздушной тревоге для всех телефонов на Android

12:46 12 марта Киев, Украина

Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством внедряет систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на ОС Android в Украине. Также беженцы по картам Google смогут найти себе жилье.



Об этом сообщается в блоге Google от 10 марта.

"К сожалению, миллионы людей в Украине сейчас полагаются на оповещения об авиаударах, чтобы попытаться добраться до безопасного места. По просьбе и при содействии правительства Украины мы приступили к внедрению системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине", - добавили в Google.

Система базируется на механизме предупреждения о землетрясениях, пояснил вице-президент по инженерии Android Дэйв Бьорк.



Вводить обновления начали 11 марта – украинские Android-смартфоны получат его в следующие несколько дней.



Данные о воздушной тревоге Google будет брать из украинской государственной системы предупреждение.



С сегодняшнего дня также все желающие оказать помощь в гуманиторной катастрофе в Украине могут публиковать свои координаты на картах Google.