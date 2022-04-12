Гололедица: в Украине объявили "желтый" уровень опасности

В Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях наиболее сложная ситуация на дорогах из-за гололедицы, Государственная служба Украины по Чрезвычайным ситуациям объявила I ("желтый") уровень опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Советы водителям во время гололеда:
- соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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