Гололедица: в Украине объявили "желтый" уровень опасности

10:09 18 ноября Киев, Украина

В Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях наиболее сложная ситуация на дорогах из-за гололедицы, Государственная служба Украины по Чрезвычайным ситуациям объявила I ("желтый") уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС



Советы водителям во время гололеда: