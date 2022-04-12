Гололедица: в Украине объявили "желтый" уровень опасности

10:09 18 ноября Киев, Украина

В Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях наиболее сложная ситуация на дорогах из-за гололедицы, Государственная служба Украины по Чрезвычайным ситуациям объявила I ("желтый") уровень опасности.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Советы водителям во время гололеда:
  • соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.